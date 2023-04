Mulher de William Bonner é furtada no Rio de Janeiro

Natasha Dantas, 43 anos, atual mulher de William Bonner, 59 anos, afirmou ter sido furtada na cidade do Rio de Janeiro. Ela contou em suas redes sociais que, enquanto passeava de bicicleta tranquilamente pela orla da “Cidade Maravilhosa”, teve seu cordão arrancado por um meliante.

Natasha mostrou que ficou com um corte pouco abaixo do pescoço como consequência da violência do furto. Em sua rede social, Natasha escreveu: “Que cidade perfeita, né? Só que nem tanto assim. O cordão que estava no ‘story’ anterior agora está na mão de um meliante”.

Pouco depois da publicação, a esposa de William Bonner agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu dos seus seguidores: “Quantas mensagens! De preocupação e também indignação. Que carinho bom vocês me fizeram hoje. Obrigada! Estou bem”.

Por fim, Natasha ressaltou não ser “culpada” por ter usado um cordão durante o seu passeio de bicicleta: “Foi um susto, uma revolta e um cordão. E não, não sou culpada por usar um cordão. Fui vítima da violência que, infelizmente, assola o Rio e tantas outras cidades”.

São cada vez mais comuns furtos e assaltos nos principais centros urbanos do país. Hoje, no centro de São Paulo, um grupo de assaltantes invadiu e furtou uma unidade de uma grande rede de farmácias.