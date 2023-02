Mulher é presa com 13 celulares furtados e debocha de PM

Uma mulher, identificada como Karina dos Santos, cuja idade não foi revelada, foi presa com 13 celulares furtados durante o Carnaval em São Paulo, na terça-feira 21. O fato ocorreu em um bloco em Pinheiros, na zona sul da capital. Ela foi conduzida à delegacia pelos policiais militares que fizeram a revista.

A abordagem dos policiais militares foi gravada em vídeo e mostra a equipe retirando os telefones e escondidos no corpo da mulher, sob as roupas. Além dos 13 aparelhos, também foi encontrada uma câmera fotográfica digital.

Durante a abordagem, ela riu, debochou da situação e ainda reclamou da ação dos policiais: “Calma aí, senhor. É assim desse jeito? Oprimindo os outros?” O vídeo foi postado nas redes sociais.

Quatro dos 13 smartphones apreendidos já foram devolvidos às vítimas de furto até a manhã desta quarta-feira, 22.

Quem teve telefones furtados durante o Carnaval deve registrar boletim de ocorrência e informar o código IMEI para agilizar o processo identificação e liberação do aparelho apreendido. O IMEI está registrado em partes do telefone, como a bateria, ou na bandeja do cartão SIM e, também, em uma etiqueta colada na caixa do telefone.

Com esse código, é possível acessar o site do sistema operacional (Apple, Android, entre outros) e rastrear, bloquear e apagar de forma remota os dados do celular.