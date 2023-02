Tiroteio em festa de Carnaval em Magé deixa dois mortos

Duas pessoas foram mortas — uma criança de 9 anos e uma mulher de 35 — e 19 ficaram feridas em um tiroteio na noite de domingo 19, em uma festa de rua no Carnaval da Praia de Mauá, em Magé, na Baixada Fluminense.

Segundo informações de testemunhas, os tiros teriam sido disparados por um policial civil e por um integrante da milícia, que se desentenderam por ciúme de uma mulher, que seria casada com um deles.

Em nota, a Polícia Militar informou que os possíveis envolvidos no tiroteio foram feridos. “Ainda de acordo com informações preliminares, um dos envolvidos na troca de tiros seria um criminoso conhecido pelo vulgo ‘Bu’ e teria iniciado o confronto. Ele foi baleado no tórax e deu entrada no Hospital de Saracuruna. O segundo envolvido foi ferido na perna.”

Vídeos foram postados nas redes sociais e mostram pessoas sendo socorridas na Praia de Mauá. Neste, as pessoas aparecem correndo quando os disparos começam a ser feitos.

Carnaval, Mauá Magé RJ tiroteio deixa vários mortos e feridos pic.twitter.com/vjs14bEcTa — Somos mais fortes 💪🇧🇷🇧🇷 (@BarbosaSylvana) February 20, 2023

Entre os feridos, estão uma gestante, 21 anos, que foi atingida por tiros no pé e na perna, e já recebeu alta; duas crianças, de 6 e 11 anos, atingidas nos pés; e um adolescente de 15 anos, ferido na coxa. Há pelo menos quatro pacientes em estado grave.

A Prefeitura de Magé lamentou os fatos e informou que, apesar de não promover nenhuma atividade oficial durante o Carnaval, estava apoiando os blocos, com o efetivo de mais de 40 homens da Guarda Civil e da Ordem Pública, além de 120 seguranças privados. O governo municipal também proibiu, por meio de um decreto, “qualquer atividade relacionada à saída de blocos na cidade até o fim do feriado de Carnaval”.