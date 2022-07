‘Não Minta Pra Mim’: OesteCast #5 recebe Ricardo Ventura

O cientista comportamental e escritor Ricardo Ventura foi o convidado da quinta edição do OesteCast, o podcast da Revista Oeste.

O programa vai ao ar nesta segunda-feira, 11, com apresentação da jornalista Paula Leal, e a participação da atriz Vida Vlatt e do repórter da Revista Oeste Bruno Freitas.

Ventura, que é autor de cinco livros, já acumula mais de 1 milhão de seguidores no seu canal do YouTube Não Minta Pra Mim, em que comenta sobre a dinâmica da linguagem corporal. O cientista comportamental já analisou casos como a polêmica envolvendo a modelo Nágila Trindade e o jogador de futebol Neymar Jr., e o caso da modelo catarinense Mariana Ferrer, entre outros.

Durante o podcast, o especialista em linguagem silenciosa comentou sua trajetória de vida e analisou alguns integrantes da classe política brasileira, como o ex-governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin.

