Todos os dias novos títulos entram no catálogo da Netflix. Na lista das tantas opções, seguem dez boas dicas para curtir no seu final de semana.

1-) Luther – O cair da noite

O filme estreou com honras na NetFlix. Ele entrou para o catálogo na sexta-feira 10 e está no topo dos mais assistidos. A trama conta a história de um policial que está preso, enquanto um serial killer assombra Londres. O policial decide fugir da prisão para capturar o assassino.

2-) Em uma ilha bem distante

O filme alemão conta a história de uma mulher de 49 anos que vive um casamento infeliz. Sua mãe morre e ela descobre que herdou uma casa em uma região deserta da Croácia. Quando chega ao limite no casamento, Zeynep viaja sozinha para a região, onde vive diversas aventuras. É um longa intimista e romântico.

3-) Patrulha Canina

Tem até desenho liderando o ranking da plataforma de mainstream. A patrulha canina diverte e passa bons valores para a criançada. Vale a pena conferir.

4-) Carandiru

O filme de 2003 está de volta à lista de longas-metragens brasileiros mais assistidos. A obra conta como uma rebelião acabou em 111 mortos. É baseado em fatos reais e narrada pela ótica do médico do presídio, Drauzio Varella.

5-) Lágrimas do Sol

Outro clássico de 2003 que conta a história de um fuzileiro, vivido por Bruce Willis, enviado à selva para resgatar uma médica. Ele descobre que diversos refugiados estão sob o cuidado dela. É uma aventura com pitadas de drama que vale a pena investir duas horas.

6-) Amor ao primeiro beijo

O longa é uma comédia romântica que conta a história de Javie. Ele consegue prever o futuro e descobre que o grande amor da sua vida é a namorada do seu melhor amigo. O filme é envolvente e divertido.

7-) Os condenados

Steve Austin voltou na pele de um prisioneiro que está no corredor da morte em uma prisão na América Central. É “comprado” por um rico produtor de televisão e levado para uma ilha deserta onde deve lutar até a morte contra outros nove assassinos condenados. Apenas um sairá vivo.

😎 10 dias de um homem bom

O filme turco conta a história de um detetive particular que resolve investigar um desaparecimento e descobre uma grande rede de criminosos.

9-) Fantasmas e CIA

Esse longa é para assistir com a família. Recheado de besteirol típico de filmes água com açúcar, uma família descobre um fantasma em sua casa com um passado obscuro. A família grava as manifestações do além e vira alvo do governo americano.

10-) O enigma de outro mundo

O filme é arrepiante e conta com uma boa dose de sangue e desespero. Uma equipe de cientistas descobre uma forma de vida alienígena na Antártica e entra em pânico ao perceber que a criatura está entre eles.