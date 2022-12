Nasa homenageia Pelé com foto verde-amarela de galáxia

Constelação Sculptor mostra as cores do Brasil: verde, amarelo, azul e branco | Foto: Reprodução/Nasa

As homenagens a Pelé ultrapassam o planeta Terra. O Rei do futebol, que morreu na quinta-feira 29, foi lembrado pela agência espacial dos EUA, a Nasa, que publicou em seu perfil oficial uma imagem de uma galáxia com as cores da bandeira do Brasil, um tributo ao maior jogador de futebol de todos os tempos.

“Marcamos a morte do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do ‘jogo bonito'”, informou a Nasa no Twitter. “Esta imagem de uma galáxia espiral na constelação Sculptor mostra as cores do Brasil: verde, amarelo, azul e branco.”

Segundo a Universidade de Harvard, a constelação foi batizada pelo astrônomo Nicholas Louis de Lacaille entre 1750 e 1754.

-Publicidade-

Morre o deus do futebol

O Rei do futebol estava internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele passava por uma reavaliação da quimioterapia contra um tumor de cólon e por um tratamento de uma infecção respiratória.

Em setembro de 2021, Pelé foi diagnosticado com câncer. Em fevereiro deste ano, ele foi internado no Albert Einstein para continuar a quimioterapia. Um boletim médico divulgado na tarde de ontem informou que a morte aconteceu às 15h27, “em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia”.

Pelé será velado na segunda-feira 2 na Vila Belmiro, estádio de futebol do Santos Futebol Clube. A cerimônia vai ser aberta ao público, mas o horário não foi divulgado. Já o enterro, vai ocorrer no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos (SP), em uma cerimônia para amigos íntimos e familiares.

Com Pelé, o Brasil venceu suas primeiras três Copas do Mundo, em 1958, 1962 e 1970, e se tornou protagonista do esporte.

Leia também: “Edson partiu. Pelé é eterno”, artigo de Augusto Nunes.