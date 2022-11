Navio colide com a Ponte Rio-Niterói

A Ponte Rio–Niterói foi liberada parcialmente na manhã desta terça-feira, 15, depois de o navio São Luiz chocar-se contra a estrutura. O acidente ocorreu na tarde de ontem e chegou a ser registrado por um cinegrafista amador.

No momento do acidente, a parte superior da embarcação se chocou com a ponte e quebrou parte do guarda-corpo (proteção contra quedas nas laterais).

Agora, engenheiros da concessionária Ecoponte estão no local realizando vistorias. Ainda não se sabe a extensão dos danos que o petroleiro provocou.

Gente o barulhão do navio batendo na ponte rio-niteroi

November 14, 2022

Em nota, a Marinha informou que abriu um inquérito para apurar as causas do acidente envolvendo o navio e a Ponte Rio–Niterói. A embarcação estava ancorada desde 2016 na Baía de Guanabara e é alvo de um extenso processo judicial, que não tem data para acabar. Apurações preliminares dão conta de que a âncora do navio soltou-se em virtude dos fortes ventos que atingiram a região.

Durante a madrugada, autoridades conseguiram retirar a embarcação e levá-la ao Píer Mauá, na região portuária do Rio. Imagens registradas pela TV Globo mostram a torre de exaustão da embarcação, que tem 52 mil toneladas, bem avariada, justamente na parte que colidiu com a ponte.