A Polícia Civil do Amazonas investiga o sumiço do norte-americano Paul Staehle, que ficou conhecido por se casar com a amazonense Karine, no programa 90 Dias para Casar.

O desaparecimento de Paul foi registrado em 2 de setembro, na Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT), situada em Manaus. A polícia não deu mais informações sobre o caso nem confirmou se o norte-americano sumiu em território amazonense.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Paul enviou sua localização para o celular de um amigo, que entrou em contato com a Polícia Civil para registrar o desaparecimento dele.

“A localização apontava que o homem estava em uma pequena ilha no Rio Negro”, informou a corporação.

O Corpo de Bombeiros comunicou que foi acionado pela polícia, no sábado, por volta das 21h30. Na manhã de domingo 3, a corporação enviou especialistas em busca e resgate em ambiente de selva para o local onde o norte-americano está perdido.

“Os bombeiros realizaram buscas em toda a extensão da pequena ilha, e o turista não foi localizado”, informou a corporação, em nota. “No entanto, as equipes estão a postos para dar andamento, em caso de novas evidências.”

Na sexta-feira 1º, a mãe do turista, Edna Staehle, revelou ao site norte-americano TMZ que Paul estava no Brasil desde o fim de julho. Ela afirmou também que, na quinta-feira 31, o filho enviou mensagens à família e pediu ajuda, porque estava perdido na Amazônia.

O programa 90 Dias para Casar

Paul participou do reality show norte-americano 90 dias para Casar, em que conheceu a amazonense Karine Martins, de 27 anos.

Paul e Karine se casaram em 2017, durante reality show | Foto: Reprodução/Redes sociais

Em novembro de 2017, eles se casaram e foram morar nos Estados Unidos. Hoje, são pais de dois filhos.

Na época, o programa exibiu a história do casal, que começou a se relacionar pela internet. Para conseguir se comunicar, os dois recorriam ao tradutor on-line.

