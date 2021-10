Nova ferramenta ajuda no combate a incêndios na Amazônia

Sistema foi feito no Ministério da Defesa para realizar o agrupamento automático dos focos de calor detectados por satélites

Já está em operação o Painel do Fogo, uma plataforma de monitoramento de incêndios na Amazônia e no Pantanal. O sistema foi desenvolvido pelo Ministério da Defesa e atua detectando os focos de calor por meio de satélites, separando o grau de prioridade para combater os incêndios com maior agilidade.

De acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), a ferramenta vai realizar o agrupamento automático dos focos de calor detectados pelos satélites, identificar os eventos de fogo e classificá-los em ordem de prioridade para o combate.

Na análise das imagens, a nova plataforma de monitoramento considera a combinação dos produtos de risco (suscetibilidade), rastreio (propagação) e danos (área queimada), com uma abordagem para as ações de comando e controle das agências durante as operações de combate às queimadas.

“Essa funcionalidade possibilita o atendimento aos casos mais urgentes em um curto espaço de tempo, otimizando a atuação das equipes de campo e os recursos utilizados”, disse o diretor-geral do Censipam em Brasília, Rafael Costa.

