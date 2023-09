Novo ciclone extratropical deve causar mais tempestades no Rio Grande do Sul

Um novo ciclone extratropical se forma próximo da costa do Brasil. Ele deve atingir o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre terça-feira 26 e quarta-feira 27, segundo a Climatempo Meteorologia.

O órgão informa que o fenômeno deve intensificar temporais, principalmente, no Litoral Norte gaúcho, Região Metropolitana de Porto Alegre, Norte, Serra e Sul. Combinações de fortes ventos com a frente fria têm gerado nuvens carregadas no Rio Grande do Sul. O ciclone que se desenvolve por causa de um aprofundamento da baixa pressão, irá reforçar ainda mais as nuvens para os temporais.

A formação desse novo ciclone deve provocar rajadas de vento de 50 a 70 km/h, além das tempestades, o que aumenta o risco para prejuízos.

Vale do Taquari, que já sofreu no início de setembro, pode voltar a ter temporais e fortes rajadas

Fortes chuvas assolaram o Rio Grande do Sul no início deste mês | Foto: Reprodução/Joel Vargas/GVG

O Climatempo ressalta que o ciclone em formação não se desenvolve sobre o Rio Grande do Sul e não atuará diretamente no Estado. No entanto, servirá como um reforço para a formação destas instabilidades, das nuvens carregadas, dos temporais e da ventania.

Afinal, a primavera — estação que começou neste sábado 23 — já se inicia com temporais no Estado gaúcho. A região do Vale do Taquari, palco de tempestades no início do mês, também pode voltar a registrar temporais e fortes rajadas de vento, segundo informou o Climatempo.

Naquela ocasião, várias cidades da região foram atingidas pelas tempestades e ventanias, como Muçum, Roca Sales, Encantado, Lajeado e Arroio do Meio. A tendência é que novo o ciclone comece a se afastar somente na quarta-feira 27.