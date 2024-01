‘Nuvem rolo’ chama atenção na região de Ribeirão Preto (SP)

Uma nuvem em formato de rolo chamou a atenção de moradores de Ribeirão Preto (SP) e Sertãozinho (SP), na manhã deste domingo, 28. O fenômeno é considerado raro pela meteorologia.

Em fevereiro do ano passado, moradores de Guaíra (SP) também flagraram uma nuvem do mesmo tipo.

O professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp) Jaboticabal e especialista em agrometeorologia, Glauco Cortez, explicou que o fenômeno ocorre no verão.

Segundo ele, o ar frio sai da nuvem no sentido de movimentar para fora e encontrar o ar quente.

“Essa movimentação do ar faz com que as partículas de água fiquem agrupadas dessa forma, no rolo, que é uma nuvem bem diferente”, explicou.

Segundo a meteorologia, o fenômeno é raro e ocorre no verão | Foto: Felippe Gonçalves/Arquivo pessoal

A nuvem rolo na região de Ribeirão Preto

O especialista também afirmou que a nuvem rolo causa chuva, mas o fenômeno registrado não foi muito forte.

Desde o início da manhã deste domingo, chove em Ribeirão Preto. Segundo a Climatempo, ventos vindos do Norte do país para a região carregam umidade, espalhando chuva pelo Estado de São Paulo.

As chuvas são acompanhadas de raios, trovoadas e ventos. Em Sertãozinho, Barretos, Taquaritinga e São Joaquim da Barra, são esperados 10 milímetros de chuva.

Para segunda-feira 29, a expectativa é da chegada de uma massa de ar seco vinda no interior do país. Pode esquentar e chover menos.

