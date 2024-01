Temporal no litoral de SP: Santos coloca morros em estado de alerta

O temporal que atingiu a Baixada Santista fez com que a Prefeitura de Santos (SP) colocasse os morros da cidade em estado de alerta na noite da última quarta-feira, 24. Em três dias choveu 70% do esperado para o mês.

De acordo com a prefeitura, foram contabilizadas 22 ocorrências, todas sem vítimas. No final da manhã desta quinta-feira, 25, houve um deslizamento de terra na encosta do Morro São Bento, nas proximidades da rodoviária da cidade.

Outro deslizamento foi reportado no Morro Santa Marina, na comunidade Vila Israel. Técnicos da Defesa Civil pediram aos moradores para que deixassem suas casas. As famílias que aceitaram a remoção vão ser encaminhadas para atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Durante a noite de quarta-feira, cinco casas foram atingidas por causa da queda de um muro no Morro Saboó. Uma delas foi parcialmente interditada pela Defesa Civil da cidade.

Já no Morro Marapé, duas famílias tiveram que buscar abrigo por meio da Prefeitura de Santos.

Além disso, houve 14 quedas de árvores na cidade, segundo dados da prefeitura. Por volta das 13h desta quinta-feira, 25, a Avenida Nossa Senhora de Fátima registrava pontos de alagamento em ambos os sentidos.

Já no bairro do Gonzaga, uma cratera foi formada ao lado de um canteiro de obras. Não houve registros de vítimas em nenhuma das ocorrências.

A Defesa Civil afirmou que segue o monitoramento por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências. O órgão informou, por fim, prestar apoio e suporte aos municípios atingidos.

