O Brasil que o mundo precisa conhecer

Conjugadas, as áreas protegidas e preservadas do Brasil ocupam 66,3% do território nacional | Foto: Divulgação/Ministério do Meio Ambiente

A imagem de um Brasil inimigo das florestas e do meio ambiente não condiz com a realidade dos fatos. Reportagem publicada na Edição 85 da Revista Oeste, mostra como o país se destaca pelo uso de fontes renováveis de energia, baixa emissão de carbono e pela proteção de áreas de preservação ambiental.

Confira alguns dados:

• “No ranking dos países mais poluentes, o Brasil ocupa o 7º lugar. Mas o número de emissões de gases do efeito estufa (dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, entre outros) não chega a 3% do total”

• “Em 2020, 84% da energia elétrica produzida no Brasil veio de fontes renováveis. Seguem-se o Canadá (65%) e a Suíça (60%). A chave do sucesso está na matriz hidrelétrica, modelo responsável por quase 65% de toda a geração de eletricidade no Brasil”

• “Há 8 mil anos, o Brasil possuía 9,8% das florestas mundiais. Hoje, detém 28,3%”, informa Evaristo de Miranda, chefe da Embrapa Territorial e colunista de Oeste

• “Conjugadas, as áreas protegidas e preservadas do Brasil ocupam mais de 5,6 milhões de quilômetros quadrados — ou 66,3% do território nacional”

O vídeo abaixo mostra um Brasil ciente e orgulhoso de suas riquezas naturais, responsável no trato da maior biodiversidade do planeta e um gigante no agronegócio. “Com acordos globais, um código florestal forte e políticas rigorosas de proteção à natureza, buscamos transparência, conservação e legalidade no agronegócio”, diz um trecho do vídeo.

Leia a reportagem completa publicada na Edição 85 da Revista Oeste: “O mundo precisa aprender com o Brasil”