‘O discurso de ódio deve ser rejeitado’, diz Augusto Aras

Augusto Aras, procurador-geral da República, participou da abertura do ano no Judiciário | Foto: Reprodução/YouTube

Procurador-geral da República falou na sessão de abertura dos trabalhos do Judiciário em 2022

O procurador-geral da República, Augusto Aras, representou o Ministério Público Federal (MPF) na sessão solene que marcou a abertura dos trabalhos do Judiciário em 2022, nesta terça-feira, 1°.

Em seu pronunciamento, Aras ressaltou a importância da democracia e lembrou que o ano será marcado pelas eleições presidenciais no Brasil, em outubro. O chefe do MPF também criticou o que classificou como “discurso do ódio”.

“Devemos repudiar, veementemente, o discurso do ódio. Temos uma nação com espírito caloroso. O pluralismo está garantido na Carta Maior, o seu multiculturalismo, os seus múltiplos sotaques. Discurso de ódio deve ser rejeitado com a deflagração permanente de campanhas de respeito à diversidade”, afirmou o procurador-geral da República.

Segundo o PGR, “o verdadeiro bem da liberdade do pensamento só frutifica na terra da tolerância”. “A verdadeira democracia não é o país dos oradores. É o país dos escutadores”, disse Aras. “A democracia pôs em primeiro lugar o diálogo, para que façamos a integração e obtenhamos o consenso.”

“É necessário manter abertos os espaços de comunicação política e de uso da palavra”, prosseguiu o PGR. “Eis um enorme desafio: garantir a palavra livre e educar os nossos ouvidos às diferenças de opinião”, concluiu.

O pronunciamento de Augusto Aras seguiu a tônica da fala do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que havia se manifestado um pouco antes. Como noticiado por Oeste, o magistrado criticou a polarização política no Brasil e alertou para o acirramento da disputa eleitoral.

