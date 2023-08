O que explica o aumento de 90% da população indígena no último Censo do IBGE

A população indígena cresceu quase 90% no Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os novos dados foram publicados nesta segunda-feira, 7.

Desde 2010, o número da população indígena cresceu 88,8% e atingiu 1,69 milhão de pessoas. Hoje, os indígenas representam 0,83% da população.

Em 2010, eles representavam 0,47% da população brasileira, com 869,9 mil indivíduos.

Como a população indígena cresceu

Palmas: mulheres da etnia Gavião fazem corrida de tora no quinto dia de competições nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em 2016 | Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo

O crescimento da população indígena não tem a ver somente com o nascimento de novos indivíduos, mas com a mudança de metodologia do IBGE.

O Censo 2022 fez uma pergunta a mais que o de 2010. Normalmente, um indígena é identificado quando responde “indígena” à pergunta “qual é a sua cor?”.

O IBGE notou que muitas pessoas com ascendência indígena respondiam “parda”. No último Censo, o órgão passou a perguntar “você se considera indígena?” em áreas que não são oficialmente pertencentes a esses povos.

Além disso, em 2022, o IBGE encontrou mais terras indígenas que em 2010. Dessa forma, o IBGE identificou mais pessoas que se consideram parte dos povos indígenas.

“Mas quando você faz a pergunta a mais [se a pessoa se considera indígena], isso abre para uma série de outros critérios de etnia que a pergunta sobre cor não responde”. Nesse sentido, mais pessoas se consideram indígenas por causa de sua herança cultural — em vez de pela cor da pele.

Para o pesquisador, a pergunta sobre a cor é mais restritiva. “Muitas vezes as pessoas são descendentes, até militam no movimento indígena, mas respondem pardo para a cor da pele”, afirma Moreira. De acordo com o IBGE, 63% da população indígena vive fora de territórios oficializados.