O que o jurista Ives Gandra Martins deseja para 2023

Nesta edição de Oeste, a coluna de Bruno Meyer perguntou a diversas personalidades brasileiras o que desejam para 2023. Vale a pena conferir a resposta do jurista Ives Gandra Martins, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie:

“Meu maior desejo seria ver o STF, nos termos do artigo 102 da Constituição, como ‘guardião da Constituição’ e não como um legislador. O Estado prestando serviços públicos à população e não servindo de cabide de emprego para uma imensidão de cabos eleitorais, os gastos públicos cabendo dentro do PIB, o peso do Governo sendo reduzido sobre a sociedade para que esta pudesse crescer e que pudéssemos ter as ideologias sendo substituídas por ideias para atrair investimentos, empregos e evolução no país. Que olhássemos para o futuro e não desenterrássemos ultrapassadas teorias do passado, cujo fracasso no mundo inteiro sempre foi fantástico.”

