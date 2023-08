O que são ‘chuvas isoladas’?

Durante o enfoque para a previsão do tempo, é comum ouvir os meteorologistas falarem em “chuvas isoladas”, mas o termo ainda causa dúvidas quanto ao seu real significado. Bastante comum nas zonas tropicais do planeta, o fenômeno, ao contrário do que o nome possa sugerir, não faz referência às precipitações que ocorrem em áreas desabitadas.

As chuvas isoladas podem ser registradas em qualquer lugar, desde áreas rurais a zonas urbanas. Porém, o fenômeno causa maior impacto nas grandes metrópoles, onde pode provocar alagamentos, deslizamentos de terra e bloqueio no tráfego de veículos.

Explicação do fenômeno atmosférico

O que ocorre, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é que em dias com altos índices de calor e umidade, a quantidade de água que evapora para a atmosfera aumenta de modo significativo. Tal fenômeno meteorológico é chamado de convecção, é o que desencadeia a formação de nuvens carregadas. Assim, são essas nuvens que, em áreas isoladas, vão provocar fortes chuvas.

Na linguagem dos especialistas, tais chuvas em pontos isolados são consequências das chamadas nuvens convectivas. Fenômeno bastante comum nas zonas tropicais do planeta, as chuvas isoladas costumam aparecer no verão — e têm curta duração. A intensidade desse tipo de precipitação, no entanto, é bastante variada.

Os especialistas salientam ainda que, diferentemente das chuvas isoladas, as chamadas chuvas generalizadas atingem áreas mais amplas de uma determinada região, como grandes centros urbanos ou mesmo metrópoles inteiras.

Chuva onde “não deveria”

Neste fim de agosto, a chuva cai onde não deveria. Segundo os especialistas, o quadro de instabilidade atmosférica permanece sobre a região central do Brasil, onde tempestades têm sido registradas no início desta semana. Normalmente, o tempo seco e ensolarado deveria predominar nessas áreas nesta época do ano.

O fenômeno atípico para esta época do ano deve persistir até o fim de semana, quando as chuvas tendem a perder intensidade; e o tempo ensolarado retorna.