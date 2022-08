Obra de R$ 300 milhões do Butantan é barrada pelo governo

O Instituto Butantan tinha planos para gastar mais de R$ 300 milhões na construção de um prédio de estacionamento para funcionários e em reformas no centro administrativo.

O instituto, sob administração de Dimas Covas, já havia aberto concorrência para as obras. No entanto, precisou cancelar o pregão depois de o governo de São Paulo barrar o plano milionário.

O Palácio dos Bandeirantes teria sido pego de surpresa com as intenções da entidade e, por isso, avaliou que o projeto não estava no topo da lista de prioridades.

A gestão de Dimas Covas à frente da entidade, que produziu a vacina CoronaVac contra a covid-19 — em parceria com a China —, tem sido criticada por falta de interlocução com o governo, segundo informou o jornal Folha de S.Paulo neste sábado, 20.

A ausência de diálogo se dá, especialmente, com a Secretaria de Ciência, comandada por David Uip. O entendimento no governo é o de que o Butantan deveria alinhar suas ações com as prioridades definidas pela pasta e pela gestão estadual como um todo, o que não tem acontecido.

O Instituto Butantan é um órgão público do governo estadual, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde.

O que diz o Butantan

Em nota, a Fundação Butantan, entidade de apoio ao instituto e que tem caráter privado, afirma que possui autonomia para realizar as concorrências, mas acrescenta que seguiu a recomendação de interrupção de análise de documentos das concorrências e está à disposição do governo para esclarecimentos.