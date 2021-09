Ocupação de UTI por covid-19 é a menor em 14 meses, aponta Fiocruz

Segundo a Fiocruz, avanço da vacinação foi decisivo para o arrefecimento da pandemia | Foto: Governo do Estado de São Paulo

Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira, 17, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o índice de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes com covid-19 atingiu o menor nível dos últimos 14 meses, desde julho de 2020.

Os dados foram divulgados no Boletim do Observatório Covid-19, relatório quinzenal da fundação que avalia o andamento da pandemia no país e compara índices dos Estados.

Leia mais: “Covid-19: contaminações estão no menor nível desde maio de 2020”

-Publicidade-

Segundo o estudo, 24 Estados brasileiros e o Distrito Federal apresentam hoje taxas abaixo de 60% de ocupação de UTI para covid-19. As exceções são Roraima (76%) e Rio de Janeiro (62%).

Ainda de acordo com a Fiocruz, o Brasil vem registrando uma queda consistente do número de novas infecções pelo coronavírus e de mortes causadas pela covid-19 — já são 12 semanas consecutivas de redução nesses índices.

Leia também: “OCDE: Brasil é o país que fechou escolas por mais tempo na pandemia”

Entre os dias 5 e 11 de setembro, o número de óbitos teve uma redução média de 3,8% (a média diária do período foi de 460, ante 680 entre os dias 29 de agosto e 4 de setembro). A média diária de casos, por sua vez, caiu de 24,6 mil para 15,9 mil.

Na avaliação da Fiocruz, o avanço da vacinação em todo o país vem sendo fundamental para o arrefecimento da pandemia no Brasil. Atualmente, cerca de 86% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina e 47% dos brasileiros já completaram o ciclo vacinal.

Veja também: “A evolução da doença no Brasil e no mundo”, painel de Oeste sobre a pandemia