Onda de calor: instituto ‘renova’ alerta vermelho para parte do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue com alerta vermelho referente à onda de calor. De acordo com o órgão, parte do Brasil terá de lidar com a condição climática até as 18 horas deste domingo, 19.

Inicialmente, o aviso referente a problemas relacionados a temperaturas elevadas teria validade até o fim desta sexta-feira, 17. O alerta englobava o Distrito Federal e áreas de 15 Estados.

Para parte do país, contudo, o alerta vermelho em decorrência de onda de calor permaneceu — e permanecerá — no fim de semana. Neste sábado, 18, por exemplo, a faixa do aviso ficou sobre Estados espalhados por Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

No domingo, contudo, o recado por parte do Inmet engloba uma área menor. Valendo, em geral, para oito unidades federativas:

Espírito Santo (todo Estado); Minas Gerais (zona da mata e norte); Rio de Janeiro (apenas no extremo noroeste fluminense, na área de divisa com Minas Gerais e Espírito Santo); Distrito Federal; Goiás (metade norte); Tocantins (sudoeste); Mato Grosso (metade norte); e Rondônia (área central e leste).

Ao todo, 826 municípios estão inseridos no mapa da atual onda de calor.

O que significa o alerta vermelho de onda de calor

De acordo com o Inmet, parte do Brasil segue sob alerta vermelho de onda de calor; área do aviso, contudo, diminui em relação ao mapa do início da semana | Foto: Reprodução/Pixabay

Conforme registros anteriores, o instituto meteorológico reforça que o alerta vermelho de onda de calor representa “grande perigo”. Isso porque significa temperatura acima da média em 5ºC ou mais durante período maior que cinco dias em determinada região. “Risco à saúde”, enfatiza o órgão, que é vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

