Operação da PF investiga ‘rachadinhas’ em prefeitura na Paraíba

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 21, a Operação Falsum Latere, que investiga um suposto esquema de “rachadinhas” envolvendo prestadores de serviço e funcionários “fantasmas” da prefeitura de Mulungu, na Paraíba.

Pelo menos quatro mandados de busca e apreensão já foram cumpridos. Agentes da PF, acompanhado por servidores da Corregedoria-Geral da União (CGU), fizeram buscas em quatro endereços ligados aos investigados. Os mandados foram expedidos pela 12ª Vara Federal de Guarabira (PB).

A suspeita é que os funcionários “fantasmas” repassariam os valores correspondentes a seus salários para funcionários de uma empresa de um dos secretários municipais do município. De acordo com as investigações, o valor desviado ultrapassaria os R$ 224 mil.

Segundo a PF, os investigados devem responder pelo crime de peculato, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão.

