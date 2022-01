‘Operação padrão’ da Receita gera fila de caminhões

Mais de 200 caminhões aguardam inspeção em Foz do Iguaçu na fronteira com o Paraguai | Foto: Divulgação

A “operação padrão” dos auditores fiscais federais já tem levado à formação de filas de caminhões carregados com produtos agropecuários em aduanas.

As filas foram registradas nos entrepostos de fronteira em Foz do Iguaçu (PR) e Dionísio Cerqueira (SC) com itens importados da Argentina, Chile e Paraguai.

No litoral de São Paulo, navios carregados com trigo argentino também aguardam liberação.

Ainda não há um levantamento geral sobre os impactos, mas lideranças relatam “preocupação” com atrasos nos processos de certificação sanitária ou despacho aduaneiro.

Cargas de produtos agropecuários, algumas com destino para a China, estão paradas nos portos.

Um ofício da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, remetido às empresas associadas na semana passada, informa que a essência da mobilização dos auditores “é criar ainda mais embaraços e paralisações”.

Ainda não há levantamentos oficiais sobre os impactos da operação padrão.

Em assembleia no fim de dezembro, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários decidiu adotar a operação padrão, em que os profissionais cumprem os prazos regimentais das atividades e se limitam a trabalhar oito horas diárias, sem a realização de horas ou turnos extras.

A medida é uma forma de pressionar o governo federal por reajuste salarial e realização de novos concursos públicos para suprir o déficit de servidores.