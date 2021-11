A Academia Brasileira de Letras já contava com cineastas, economistas, sociólogos, atores e agora conta também com o músico Gilberto Gil. Os escritores que procurem outro lugar. Ou então gravem discos, atuem ou dirijam peças e filmes.

Ele teve 21 dos 34 votos possíveis. O poeta Salgado Maranhão recebeu sete votos e houve seis votos nulos ou brancos. A professora Cleonice Berardinelli está com 105 anos e não votou.

Como dizia o Millôr Fernandes: “A Academia Brasileira de Letras é composta de 39 imortais e um morto rotativo”. Mas desta vez há cinco vagas. Isto quer dizer que 13 dos 34 eleitores esperavam e trabalharam por outro resultado. É assim qualquer eleição.

