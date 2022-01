Osasco, na Grande São Paulo, premia crianças vacinadas com ‘certificado de coragem’

Osasco na Grande São Paulo, vacina crianças com e sem comorbidades de 5 a 11 anos no drive-thru de vacinação neste domingo (23). Após ser vacinada, criança ganha um livro infantil, um certificado de coragem e um kit de medicamento caso haja alguma reação | Foto: Aloisio Mauricio/Estadão Conteúdo | Foto: Aloisio Mauricio/Estadão Conteúdo

Desde o início da imunização infantil contra a covid-19 em Osasco, na Grande São Paulo, todas as crianças vacinadas com a primeira dose saíram com um “certificado de coragem”, além de um livro da campanha “Vacina no Braço”.

No documento, há o seguinte texto: “Certifico que [nome da criança] enfrentou com determinação a agulhinha da vacina, demonstrando a sua coragem e bravura, e agora está protegido (a) contra o coronavírus”.

Conforme a prefeitura, desde o início da vacinação, em 16 de janeiro até a noite de ontem, foram vacinadas no município 7.835 crianças, sendo 3.845 com comorbidades e 3.990 sem. Desse total, 1.354 só nos dias 22 e 23.

-Publicidade-

Até o sábado 29, a prefeitura informou que seguirá com a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos com e sem comorbidades, exclusivamente nos postos dos shoppings União e SuperShopping.

A ideia do certificado e do livro é estimular que mais crianças sejam vacinadas no município e incentivar a leitura, segundo o Executivo municipal.

Leia também: “O tabu sobre as vacinas”, reportagem publicada na Edição 96 da Revista Oeste