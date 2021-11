Outubro é o mês com menor número de mortes por covid

Até o momento, cerca de 70% do público-alvo está com esquema vacinal completo | Foto: Walterson Rosa/Ministério da Saúde

Com a campanha de vacinação caminhando a passos largos, o país fechou o mês de outubro registrando o menor número de mortes por covid-19 desde abril de 2020.

Levantamento da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, mostra que 11 mil pessoas morreram pela doença no mês passado. A queda no número de óbitos é registrada desde junho.

Em abril de 2020, o Brasil registrou 5,7 mil mortes pela doença. O número de outubro também é inferior ao totalizado em abril deste ano, quando a pandemia atingiu o pico de casos e óbitos, e 82,2 mil brasileiros perderam a vida para a doença.

A vacinação também reflete na queda da média móvel de casos. Nas últimas duas semanas caiu 4% e está em 11,8 mil. Desde abril de 2021, a média móvel de casos e óbitos registra queda de cerca de 90%.

Vacinação

Cerca de 157 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose da vacina, o que equivale a 88% do público-alvo. Até o momento, 124 milhões completaram o esquema vacinal, o que representa 70% da população elegível.