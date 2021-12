Paciente vacinado contrai variante Ômicron sem sair do Brasil

Desde o surgimento da cepa, já foram identificados oito casos de contaminações com ela no país

O governo paulista confirmou mais um caso de contaminação pela variante Ômicron do coronavírus no Estado. Trata-se de um paciente com 67 anos de idade que não saiu do país recentemente.

Essa é a quarta contaminação pela variante Ômicron confirmada de São Paulo. Nesse último caso, o paciente já havia completado esquema vacinal, e tomou a dose de reforço com Pfizer. Ele está em isolamento domiciliar, e apresenta apenas sintomas leves.

O diagnóstico positivo para a Covid-19 foi no dia 7 de dezembro, com um teste RT-PCR. A amostra foi submetida a sequenciamento genético, confirmando infecção pela variante Ômicron.

Contudo, o governo afirma que não é possível confirmar se a situação já configura transmissão local. Todavia, a Vigilância municipal de São Paulo busca as pessoas com quem o homem teve contato. Assim, as autoridades pretendem verificar se é um caso isolado.

Os outros três casos da cepa confirmados no Estado eram de pessoas que tinham viajado para outros países recentemente. Do mesmo modo que na contaminação mais recente, os pacientes estavam completamente vacinados.

Os quatro casos paulistas apresentam sintomas leves. Até o momento, a nova variante Ômicron tem se mostrado bem menos letal que as demais.

A variante Ômicron no Brasil

Desde que houve seu surgimento, oito casos da mutação foram confirmados no Brasil. Quatro deles, são no Estado de São Paulo. Do restante, dois apareceram no Distrito Federal, bem como outros dois no Rio Grande do Sul.

A descoberta da nova cepa

A variante Ômicron foi descoberta no sul do continente africano no fim do mês passado. Todavia, exames feitos pelo Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul revelaram que o patógeno circula naquele país, pelo menos, desde 8 de novembro.

