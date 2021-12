Porto Alegre confirma 1º caso da variante Ômicron

Essa é a sétima contaminação da nova cepa no Brasil, e a segunda no Rio Grande do Sul

Porto Alegre confirmou seu primeiro caso de contaminação da variante Ômicron do coronavírus na sexta-feira 10. O paciente veio dos Estados Unidos e havia sido vacinado com uma dose da vacina da Moderna contra a covid-19.

As informações aparecem em uma nota no site da prefeitura da capital gaúcha divulgada ontem. Assim, as autoridades informam que monitoram o paciente contaminado, “tanto da pessoa confirmada quanto dos contatos próximos”.

O caso na capital gaúcha, entretanto, é o segundo no Estado. Desde que foi descoberta, a nova cepa já apareceu em sete pessoas no Brasil. Nesse meio tempo, são três em São Paulo, dois no Distrito Federal, bem como dois no Rio Grande do Sul.

A descoberta da variante Ômicron

A Ômicron foi descoberta no sul do continente africano no fim do mês passado. Todavia, exames feitos pelo Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul revelaram que o patógeno circula no país, pelo menos, desde 8 de novembro.

Uma pessoa com estadia em Porto Alegre e procedente dos Estados Unidos, que recebeu uma dose da vacina Moderna, é o primeiro caso confirmado da variante Ômicron do coronavírus na Capital.

Depois de passar por atendimento médico, realizou teste RT-PCR em laboratório privado. Após o resultado positivo, o exame passou por análise genômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O resultado foi notificado para a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde no final da tarde de sexta-feira, 10.

A Diretoria de Vigilância em Saúde da SMS monitora o caso, tanto da pessoa confirmada quanto dos contatos próximos.

