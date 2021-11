Paes libera rodas de samba no Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM-RJ) | Foto: Sandra Barros/Futura Press/Estadão Conteúdo

O decreto com a permissão foi assinado na sexta-feira

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM-RJ), assinou um decreto permitindo a realização de rodas de samba na capital fluminense. Em um vídeo que circula na internet, o chefe do Executivo aparece ao lado de sambistas da Roda de Samba Pede Teresa, que fica no centro da cidade, além dos secretários Marcus Faustini (Cultura) e Marcelo Calero (Governo e Integridade Pública).

O documento foi assinado na sexta-feira 5, em um evento em comemoração ao Dia Nacional da Cultura, no Museu de Arte do Rio. “Tá liberada a porra toda”, disse Paes durante a cerimônia.

