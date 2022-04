Cerca de 150 pais de alunos da escola de elite paulistana Avenues, onde um aluno foi humilhado por um professor, fizeram um abaixo-assinado reivindicando ações do colégio para evitar que episódios parecidos se repitam.

O documento foi enviado para o diretor da escola, Andy Williams. Nele, as famílias exigem que os valores da instituição, reunidos no lema “welcome, safety and respect” (bem-vindo, segurança e respeito), sejam respeitados.

Tudo começou em uma palestra da líder indígena Sônia Guajajara (Psol), convidada pelo docente Messias Basques. Ao contestar a psolista, o aluno de 17 anos é atacado pelo professor, que o constrange diante de 300 pessoas.

Na ocasião, Sônia fez críticas ao agronegócio brasileiro. O estudante, então, decide rebater apresentando um ponto de vista a favor do agro brasileiro. É nesse momento que os ataques começam.

Localizada no Real Parque, bairro nobre da cidade de São Paulo, a Avenues abriga os filhos das famílias mais ricas do Estado. Segundo o site da instituição, a anuidade é mais de R$ 170 mil. Os pais precisam realizar um depósito inicial anual de R$ 25 mil. O valor restante é dividido em parcelas mensais.

