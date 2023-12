Pecuarista engasga com carne e morre em festa de casamento

Ricardo Lago Zaher morreu depois de passar mal e se engasgar com um pedaço de carne durante uma festa de casamento em que foi convidado, na noite do último sábado, 2, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

Zaher tinha 30 anos e atuava como pecuarista. De acordo com o jornal local JD1 Notícias, a festa acontecia no Buffet Yotedy, no Parque das Nações Indígenas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até a festa, de acordo com o boletim de ocorrência | Foto: Reprodução/Google Maps/Alex Bony

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até a festa, de acordo com o boletim de ocorrência. O convidado estava jantando quando o incidente aconteceu.

Os bombeiros chegaram e fizeram manobras de reanimação por cerca de 1 hora e 17 minutos, mas Zaher não resistiu. O corpo do pecuarista foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Coronel Antonino, e depois para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

Não foi constatado sinal de violência no corpo. De acordo com o registro policial, a morte foi confirmada por um médico às 19h05.

A Polícia Civil foi acionada para investigar o que aconteceu. O caso de Ricardo Zaher foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), de acordo com o portal g1.

