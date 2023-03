Pedrinho Matador, maior assassino em série do Brasil, é morto em SP

Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, considerado o maior assassino em série do Brasil, foi morto a tiros na cidade de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, na manhã deste domingo, 5.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu quando um carro preto se aproximou do assassino enquanto ele estava parado na calçada da casa onde vivia, por volta das 10 horas. Um dos ocupantes do veículo disparou pelo menos quatro vezes contra Pedrinho Matador, que morreu no local, segundo o Samu.

Pedrinho Matador havia sido condenado a mais de 400 anos de prisão por seus crimes brutais, incluindo o assassinato do próprio pai. Em entrevista ao podcast Flow Verso, em 2021, o criminoso relatou que cortou e mastigou o coração do próprio pai, depois que ele matou sua mãe.

-Publicidade-

Surpreendentemente, ele estava em liberdade desde 2018 depois de cumprir 42 anos de pena. Na sua ficha criminal constam 70 homicídios, apesar de ele já ter confessado que matou mais de 100 pessoas.

As autoridades ainda não divulgaram a motivação do crime nem os responsáveis pela morte. A morte de Pedrinho Matador coloca um ponto final na história do temido assassino, que aterrorizou o Brasil por muitos anos com seus crimes bárbaros.