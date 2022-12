Pelé tem melhora progressiva de infecção respiratória, informa hospital

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, apresentou melhora progressiva em sua infecção respiratória, segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 6, pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

“O paciente segue evoluindo, com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória”, diz o comunicado. “Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências.”

Internado desde terça-feira 29, Pelé manteve os tratamentos com antibióticos. O ex-jogador foi ao hospital para fazer uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Mas os médicos identificaram uma infecção respiratória e resolveram interná-lo.

Na sexta-feira 2, o hospital informou que “a resposta tem sido adequada, e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde”. Assinaram o boletim Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista; Rene Gansl, oncologista; e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente no Hospital Albert Einstein.

Mais cedo, o jornal Folha de S.Paulo noticiou que Pelé não responde mais ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo desde setembro do ano passado, quando teve de ser submetido a uma operação para a retirada de um câncer de intestino. Ele está em cuidados paliativos exclusivos.

Isso quer dizer que a quimioterapia foi suspensa, e o ex-jogador receberá apenas medidas de conforto. O objetivo é aliviar a dor e a falta de ar. No início deste ano, os médicos identificaram metástases no intestino, no pulmão e no fígado do craque.

Os médicos aplicam cuidados paliativos aos pacientes com doenças ou condições progressivas. As medidas dependem essencialmente dos sintomas, da funcionalidade e do prognóstico.

Ainda no sábado, o Atleta do Século mandou um recado aos brasileiros. “Estou forte, com muita esperança, e sigo meu tratamento como sempre”, escreveu, no Instagram. “Tenho muita fé em Deus, e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas do mundo inteiro, me mantém cheio de energias.”