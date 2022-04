Pernambuco libera uso de máscara em espaços fechados

Governo do Estado justificou a medida pela alta vacinação | Foto de Karolina Grabowska no Pexels | uso de máscara

A partir desta quarta-feira (20), o uso de máscara não será mais obrigatório em espaços fechados de Pernambuco. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Paulo Câmara, em pronunciamento nesta terça-feira (19).

O equipamento ainda será obrigatório nos transportes coletivos, nas escolas e nas unidades de saúde.

A dispensa da máscara ocorre quase dois anos após o primeiro decreto obrigando o uso, em 16 de maio de 2020.

A flexibilização no Estado começou no último dia 29 de março, quando o governo autorizou a retirada das máscaras em ambientes abertos. A Câmara justifica a medida devido ao número da covid-19 em Pernambuco.

“Também na semana passada atingimos o patamar de 80% da população vacinada com duas doses ou dose única, e mais de 80% dos maiores de 60 anos de idade haviam tomado a dose de reforço. Esses números nos dão condições de avançar mais um passo no nosso Plano de Convivência com a Covid”, explicou Paulo Câmara.

E complementou: “Vamos continuar incentivando a vacinação e trabalhando para encerrar definitivamente esse capítulo da nossa história”, afirmou.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Pernambuco totaliza, 914.166 casos confirmados de covid-19, sendo 58.469 graves e 855.697 leves. O Estado contabiliza 21.542 mortes em decorrência de complicações da covid-19.

Máscaras

Todos os Estados já flexibilizaram o uso do equipamento, seja em ambientes abertos seja em lugares fechados. Além de Pernambuco, outros 15 Estados já liberaram completamente o uso do equipamento. São eles: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Rondônia, Alagoas, Maranhão, São Paulo, Amazonas, Sergipe, Paraná, Bahia, Roraima, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Paraíba, e no Distrito Federal.