Petrobras tem recurso negado após ser multada em R$ 6,5 bi pelo Carf

Como acionista minoritário entendo que a Petrobras perdeu no Conselho Administrativo CARF, e com certeza terá o compromisso com o acionista de recolher à Justiça. Agora, uma multa de R$6,5 bi, logicamente afeta os dividendos em algum momento se for condenada na Justiça.

Não perde o acionista controlador (UNIÃO), porque mesmo não recebendo dividendo, recebe a multa. Essa é a atual gestão politica da Petrobras que despreza o acionista minoritário. Lamento que analistas de mercado financeiro não alertem os acionistas sobre essa atual equivocada gestão que usa verbas da Petrobras para propagar o GOVERNO FEDERAL com o slogan: “BRASIL – AÇÃO E RECONSTRUÇÃO”.

Queria ver fazer isso em 2014 com a Petrobras quebrada.