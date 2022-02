PF desarticula quadrilha que movimenta R$ 4 bilhões com o tráfico

A Polícia Federal (PF) realiza duas operações nesta quinta-feira, 3, para desarticular uma organização criminosa que atua com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

Os policiais cumprem 39 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão temporária em seis Estados. Buscas também foram autorizadas em sete endereços no Paraguai.

A Justiça Federal determinou o sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias e a suspensão das atividades das empresas envolvidas.

-Publicidade-

Operação Sucessão

A operação é um desdobramento da operação Spectrum, que resultou na prisão de um traficante, investigado pelo forte envolvimento com grandes esquemas de tráfico de drogas no Brasil.

Na fase desta quinta-feira, 3, foram cumpridas medidas judiciais contra familiares do traficante que o auxiliaram na lavagem do dinheiro de origem ilícita.

Operação Fluxo Capital

O objetivo é desmantelar uma organização criminosa responsável pela lavagem do dinheiro por meio de movimentações milionárias, com a utilização de “laranjas”, empresas de fachada e contadores.

As investigações demonstraram que o grupo não se limitava à lavagem do dinheiro do traficante investigado na Operação Spectrum. A organização também mantinha relação com diversas outras organizações criminosas atuantes em território nacional, envolvidas em outros delitos além do tráfico de drogas.

Durante as investigações apurou-se movimentação financeira de R$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente por apenas um dos investigados.