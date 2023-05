PF encontra ‘superdroga’ em avião em Belém

A Polícia Federal (PF) interceptou uma aeronave que faria o transporte de quase 300 quilos de skunk, um tipo de maconha superconcentrada. O entorpecente estava armazenado dentro de um avião monomotor. O flagrante aconteceu no sábado 27, em um hangar destinado a voos particulares do Aeroporto Internacional de Belém, no Pará.

Conforme os policiais, um homem foi abordado na pista do aeroporto, enquanto caminhava do pátio à aeronave. Ao ver os agentes, ele tentou correr, mas acabou detido. Ele seria o responsável pelo carregamento de skunk.

A PF afirmou que, a partir de informações do serviço de inteligência, descobriu que havia um carregamento de entorpecente com plano de voo para o município pernambucano de Petrolina (cerca de 700 quilômetros do Recife).

A polícia apreendeu o avião que estava carregado com o entorpecente | Foto: Divulgação

Ainda segundo a polícia, a carga de skunk ocupava todo o espaço dentro do avião, além dos assentos para um passageiro e o piloto.

De acordo com a PF, o criminoso detido foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas. “O piloto não foi preso, pois não foi verificada participação dele no crime. A aeronave foi apreendida, assim como o celular do preso”, afirmou o órgão.