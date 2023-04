A droga sintética conhecida como K9 pode causar diversas alucinações e paranoias. O alucinógeno é uma mistura de componentes químicos industriais, como moléculas sintéticas de tetrahidrocannabinol (THC) — o mesmo composto alucinógeno presente na Cannabis. A droga também pode ser chamada de spice, K2, K4 e high legal.

A preparação da droga ocorre desta maneira: os componentes do alucinógeno se misturam com um solvente, tornando-se líquido. Em seguida, o líquido é borrifado numa superfície — ervas secas, papéis coloridos e até folha sulfite. Segundo especialistas, a droga é cem vezes mais potente que a maconha.

A K9 tem sido uma das drogas mais usadas na cracolândia, em São Paulo. A substância pode gerar diversos efeitos colaterais, como agitação, ansiedade, convulsões e paranoias. Também pode causar vômitos, batimentos cardíacos acelerados, depressão, incapacidade de comunicação e vício. Os usuários podem apresentar quadros de irritabilidade e comportamento violento.

O conhecido “efeito zumbi”, um dos efeitos do uso da droga, é fruto de confusão mental, percepções alteradas e alucinações.

Está rolando uma nova DROGA nas baladas baile funk e um simples BASEADO que vc fuma e tem efeito colaterais de ZUMBI

A famosa K9

TODO CUIDADO COM SEU FILHOS É POUCO

Internações por uso da K9

Uma moradora do Jardim Brasilândia, em Sorocaba, foi internada no domingo 9. Ela teve uma crise de abstinência de K9, solicitou ajuda e acabou internada na Unidade Feminina do Grupo de Apoio e Combate às Drogas e Álcool Santo Antônio (Grasa), para o tratamento da dependência química.

A mulher relatou que a droga é altamente viciante e mexe com a mente dos usuários. A moradora do Jardim Brasilândia é mãe de duas crianças, que estão sob cuidados da família.

Outro caso ocorreu com uma mulher de 39 anos, moradora do Jardim Refugio, em Sorocaba. Ela também é usuária da K9 e se internou voluntariamente.

Atualmente, as duas mulheres estão se reabilitando no Grasa.