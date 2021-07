PF prende mulher de Ronnie Lessa por tráfico internacional de armas

A Polícia Federal (PF) prendeu neste domingo, 18, Elaine Lessa, mulher do policial reformado Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, em março de 2018. Como Oeste noticiou, ela havia deixado a cadeia na sexta-feira 16 e responderia a um outro processo em liberdade, mas teve outra prisão decretada pela Justiça Federal do Rio, desta vez por tráfico internacional de armas. As informações são do jornal O Dia.

Ronnie Lessa está detido no presídio federal de Mossoró (RN) e vai a júri popular como o executor da morte de Marielle.

