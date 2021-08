Pfizer entrega mais 2,1 milhões de doses ao Ministério da Saúde

A Pfizer entregou neste domingo, 22, mais 2,1 milhões de doses do imunizante contra a covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. As novas remessas das vacinas chegaram ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), em duas aeronaves.

Até o momento, a farmacêutica norte-americana já disponibilizou ao PNI 47,6 milhões de doses da vacina. Segundo a empresa, a estimativa é a de que sejam entregues mais 52,4 milhões de doses entre o fim de agosto e o início de setembro — totalizando 100 milhões de doses até o fim do terceiro trimestre deste ano.

Entre outubro e dezembro de 2021, o Brasil receberá mais 100 milhões de doses da vacina, completando os 200 milhões de doses da Pfizer contratadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para este ano.

