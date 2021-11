Pix: circulação de dinheiro em espécie cai 10%

O uso do Pix fez com que R$ 40 bilhões em espécie deixassem de circular no Brasil de janeiro a outubro de 2021. De acordo com o Banco Central, a queda foi de 10,5% em comparação com o fim do ano passado.

Nos dez primeiros meses deste ano, as transações via TED e DOC ou cheque reduziram quase pela metade, caindo, respectivamente de R$ 192 milhões para R$ 94 milhões e de R$ 45 milhões para R$ 25 milhões.

O sistema entrou oficialmente em atividade em 16 de novembro de 2020, há quase um ano. Cerca de 1 bilhão de transações movimentam mais de R$ 550 bilhões por mês, e ela já possui 350 milhões de chaves cadastradas.