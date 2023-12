O judiciário brasileiro é um caos. A justiça no Brasil não funciona e, quando funciona, é para libertar bandidos de todo o tipo. Enquanto não for feita uma reforma profunda no Judiciário, este país vai se afundando cada vez mais na ilegalidade. Os outros dois poderes, o Executivo e o Legislativo, bem ou mal, expressam a vontade do povo, às vezes afetada pela péssima imprensa que temos. Mas, o Judiciário, nada de braçada no lamaçal que ajudam a criar, sem a interferência do povo, impotente diante da desgraça que essa gente promove no país.