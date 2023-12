Policial é torturado ao tentar atravessar manifestação

Um policial militar do Maranhão foi torturado quando tentava atravessar uma manifestação na cidade de Junco do Maranhão (MA) na manhã da quarta-feira 29. Cabo Filho, como foi identificado o policial, precisou ser levado ao hospital.

Ele foi esfaqueado, vendado e deixado amarrado na rodovia depois que tentou furar o bloqueio feito pelos manifestantes na Rodovia Estadual MA-206, no limite com o município de Amapá do Maranhão.

Um vídeo no qual o Cabo Filho aparece amarrado foi postado nas redes sociais.

Policial é amarrado e ferido durante protesto na MA-206, no Maranhão.

Na manhã desta quarta-feira (29), um policial militar identificado como ‘Cabo Filho’ foi ferido a golp3 de f4cas e amarrado por manifestantes durante um protesto realizado na MA-206, no Maranhão pic.twitter.com/1EvT5PpCXo — Blog do Castro ???? (@blogdocastro) November 30, 2023

A polícia informou que o protesto foi feito por moradores da Comunidade Vilela, que fica dentro da propriedade rural de um fazendeiro da região.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, o PM voltava do trabalho e não usava farda quando foi agredido.

O policial só foi liberado pelos manifestantes quando equipes policiais chegaram ao local. Ele foi socorrido, encaminhado a um hospital da região, mas precisou ser transferido para uma unidade de São Luís. O quadro dele é estável, informou a secretaria.

A Polícia Civil acompanha o caso. A Secretaria de Segurança Pública não informou se alguém foi preso, mas disse que “está acompanhando o caso de perto a fim de que os responsáveis pela violência cometida sejam identificados”.

Manifestantes bloquearam rodovia no Maranhão | Foto: Reprodução/Twitter/X

Número de assassinatos na Amazônia Legal, composta de cidades do Maranhão, é 45% superior à média nacional

A taxa média de mortes violentas intencionais (MVI) na Amazônia Legal é 45% superior à média nacional em 2022. Os dados foram divulgados na quinta-feira 30, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

A Amazônia Legal abrange nove Estados pertencentes à Bacia Amazônica. São eles: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. No total são 772 municípios dentro da área.

A taxa de mortes violentas intencionais na região foi de 33,8 por 100 mil habitantes em 2022. Enquanto isso, a taxa média nacional foi de 23,3 por 100 mil habitantes no mesmo período. Ou seja, o número na Amazônia Legal é 45% superior à média nacional. Em 2021, a taxa MVI na região era de 34,4 por 100 mil habitantes.