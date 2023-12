Policial pode ser expulso por sumiço de orquídea de batalhão em São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) abriu um processo contra o soldado Paulo Rogério da Costa Coutinho por suspeita de peculato pela falta de uma orquídea no jardim do quartel em que trabalha, na zona norte da capital paulista.

A ação do conselho de disciplina instituído pelo Comando de Policiamento da Capital pode resultar na expulsão do policial, que está há 18 anos na corporação.

O advogado do soldado, Thiago de Oliveira Lacerda, afirmou que ele não realizou o furto. De acordo com ele, Coutinho “fazia a manutenção do quartel e apenas mudou a planta de local”.

Para a corporação, o sumiço momentâneo da flor pode ser considerado como uma transgressão disciplinar de natureza grave, caracterizada como desonrosa e ofensiva ao decoro profissional e atentatória ao Estado.

O crime de peculato corresponde a um ato de apropriação ou desvio por funcionário público de dinheiro ou bem público ou particular que tenha posse devido ao cargo.

Sumiço da orquídea e acusação ao policial

O suposto furto da flor teria ocorrido na tarde de 23 de fevereiro de 2022 durante o serviço de manutenção das instalações do 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, na região do Carandiru.

De acordo com o Inquérito Policial Militar, Coutinho subtraiu uma orquídea do jardim do batalhão e a escondeu no alojamento de soldados e cabos para que não fosse localizada.

Em seguida, o policial teria retirado a flor do dormitório para o refeitório, onde a planta foi encontrada por um sargento atrás de um extintor de incêndio.

A orquídea sumiu do jardim em fevereiro de 2022 e encontrada escondida no refeitório no batalhão. Segundo o inquérito, a ação do furto foi flagrada por câmeras de monitoramento | Foto: Reprodução/Wikimedia Commons

Segundo o inquérito, a ação foi flagrada por câmeras de monitoramento. A falta da orquídea no jardim foi notada pelo tenente-coronel Carlos Eduardo Banhos Ignácio, comandante do batalhão na época, e por uma capitã que o acompanhava na ocasião.

Tatuagem

Coutinho é conhecido nas redes sociais. Em sua página no Instagram, que conta com mais de 50 mil seguidores, ele apresenta sua rotina de trabalho.

Para Lacerda, o policial sofre perseguição e preconceito por ter tatuagens no rosto.

Ele afirmou que ele desempenha normalmente o serviço policial, “mas fala-se nos corredores da Polícia Militar do Estado de São Paulo que é questão de honra o expulsarem da corporação”.

“O estado gastará mais de R$ 50 mil em um processo administrativo, em que a Justiça Militar já declarou não existir nada”, disse o advogado.

Em nota, o tenente-coronel Marcelo de Souza Gonçalves, chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento da Capital, ressaltou que o soldado responde a dois processos disciplinares – por peculato e abandono de posto.