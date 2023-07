Prefeita de Atalaia (AL) rebate críticas por posar em ruas alagadas

A prefeita da cidade de Atalaia (AL), Ceci Rocha (MDB), rebateu as críticas que tem recebido nas redes sociais. No fim de semana, a política se tornou alvo de internautas por ter publicado fotos nas quais aparece “posando” diante de ruas alagadas.

Na véspera, a cidade alagoana sofreu com uma chuva intensa. As ruas estavam cobertas pela água, e muitas famílias perderam a casa. Ao rebater as críticas, nesta segunda-feira, 10, Ceci disse que os comentários dos internautas não têm fundamento.

publicidade

A chuva perdeu a intensidade na região, mas o município ainda sofre com as consequências do temporal. De acordo com as autoridades locais, choveu aproximadamente 150 milímetros na cidade — apenas em 12 horas.

Leia também: “Especialistas divulgam atualizações sobre o fenômeno El Niño“

Essa quantidade de chuva é mais da metade do que era esperado para todo o mês de julho. O fenômeno causou alagamentos e deslizamentos de barreiras.

O temporal que fez a cidade ficar inundada deixou centenas de famílias sem casa. A prefeitura de Atalaia decretou estado de emergência na sexta-feira 7.

Leia também: “Silvia Waiãpi sobre as ONGs: ‘Condenam um povo a viver em 1500’”

Em nota, a administração municipal afirmou que “é relevante ressaltar que não é a primeira vez que o município enfrenta enchentes durante a gestão da prefeita”.

A prefeitura alegou que, em outras ocasiões, Ceci também esteve presente nas áreas afetadas. “Essa postura evidencia o comprometimento da prefeita em se importar e apoiar a comunidade”, salientou a assessoria.

Confira as fotos da prefeita de Atalaia, Ceci Rocha

Prefeita Ceci Rocha (MDB) foi acusada pelos internautas de posar para as fotos | Reprodução/Redes Sociais Prefeita Ceci Rocha (MDB) foi acusada pelos internautas de posar para as fotos | Reprodução/Redes sociais

Entre as postagens consta uma com o logotipo da prefeitura. Nas imagens, Ceci aparece com mais da metade do corpo na água, olhando para o horizonte.

“A prefeita de Atalaia acha que enchente é editorial de moda. Quer dar close na derrota do povo, no pior momento”, criticou uma internauta.

Depois das críticas, o perfil da prefeitura de Atalaia no Instagram retirou as fotos da prefeita.

Leia na íntegra a nota da prefeitura de Atalaia

“A prefeita Ceci esclarece os comentários em relação às fotos, enfatizando que, durante esse momento crítico para o município, ela não estava posando para as imagens. A prefeita reitera que os comentários são infundados e que as fotos capturaram o momento em que ela estava efetivamente trabalhando e prestando auxílio àqueles que mais necessitam, agindo diante do cenário de desespero em que os moradores se encontravam.

É relevante ressaltar que não é a primeira vez que o município enfrenta enchentes durante a gestão da prefeita. Em ocasiões anteriores, ela também esteve presente nas áreas afetadas, prestando auxílio às pessoas. Essa postura evidencia o comprometimento da prefeita em se importar e apoiar a comunidade. Seu perfil é caracterizado pela participação ativa — seja dentro ou fora da água — visando a ajudar aqueles que mais precisam.

Para a prefeita, o papel de qualquer gestor municipal é estar comprometido em prestar ajuda, independentemente do cenário enfrentado. Ela tem trabalhado incansavelmente para minimizar a situação caótica em que a cidade se encontra.

Sua única intenção era oferecer auxílio e amparo aos moradores em um momento de extrema necessidade, e essa dedicação continuará até o final de seu mandato.”