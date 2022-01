Prefeito de São Bernardo ameaça denunciar pais que não vacinarem filhos ao MP

Apesar de a vacinação contra a covid-19 não ser obrigatória no Brasil — seja para adultos ou crianças — o prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Orlando Morando (PSDB), disse em uma transmissão ao vivo na última quinta-feira, 20, que a escola vai pedir o comprovante de vacinação contra a covid-19 e que vai entregar uma lista com o nome das crianças não vacinadas que forem à escola, ao Ministério Público.

“A escola vai pedir o comprovante de vacina, a escola vai pedir, como já pede. (…) O que nós vamos acrescentar é pedir o comprovante de vacinação contra a covid. ‘Eu não quero dar a vacina no meu filho’. É um direito seu, é um direito seu. O meu apelo, da minha equipe, é para você vacinar. Mas a responsabilidade do seu filho é seu, e eu sei disso.”

Morando disse que vai entregar uma lista ao Ministério Público com os nomes de quem não se vacinou, mas que as crianças não vacinadas não serão impedidas de frequentar a escola:

“O que nós faremos? Nós vamos fazer uma lista e levar ao conhecimento do Ministério Público da Criança e do Adolescente. Então tá aqui, senhor e senhora promotor de Justiça, essas crianças os pais confirmaram que não foram vacinadas por decisão deles. Mesmo assim, é óbvio, elas terão acesso à escola.”

Em outro trecho, o prefeito afirmou ainda que sua equipe avalia a possibilidade de separar crianças não vacinadas em sala de aula:

“A nossa equipe de educação está avaliando se teríamos condições de separar crianças não vacinadas. Estamos trabalhando nisso. Por que? Eu imunizei meu filho, eu protegi meu filho. Mas ao mesmo tempo eu vou colocar o meu filho com uma criança que o pai optou em não imunizar. Então é uma polêmica enorme.”

Juiz incentiva denúncias

Como noticado por Oeste, o juiz da Vara da Infância e Juventude de Guarulhos (SP) Iberê Dias incentivou a população a denunciar os pais que não vacinarem os filhos contra a covid-19.

“Sem dúvida, deve denunciar”, afirmou o magistrado em entrevista ao Jornal da Cultura, ao ser indagado sobre como os cidadãos deveriam proceder caso saibam de uma criança que não tomou a vacina por decisão dos pais. “Devem levar esse fato ao conhecimento do Conselho Tutelar da região ou ao Ministério Público”, disse.

Reação

A controvérsia em torno da vacinação infantil contra a covid-19 levou a Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep) a orientar as instituições privadas de ensino a não exigirem o certificado de vacinação dos alunos na volta às aulas. Na segunda-feira 10, pais de alunos da Escola Americana do Rio de Janeiro (Earj) divulgaram um abaixo-assinado que reuniu mais de 500 assinaturas contra a obrigatoriedade da imunização.

Segundo o documento, “a vacinação das crianças deve ser uma atribuição dos pais, não cabendo ao diretor da escola ou à sua diretoria, o direito moral ou a competência médica para compelir os pais a vacinarem suas crianças, sob pena de privá-las de frequentar presencialmente a escola”.

A Earj comunicou aos pais e responsáveis que vai exigir a apresentação do “passaporte da vacina” dos estudantes de 5 a 12 anos para que eles possam frequentar as aulas presenciais.

Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Rádio Jovem Pan, o clínico geral e doutor em imunologia Roberto Zeballos afirmou que, por serem um grupo de menor risco, as crianças não precisariam ser vacinadas de forma emergencial. “Não sou a favor da vacinação de crianças contra a covid com as vacinas que estão hoje disponíveis”, disse. “De qualquer forma, acho que os pais devem pedir orientação ao pediatra e ter liberdade para fazer o que acharem certo.”