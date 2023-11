Prefeito é indiciado por tentar matar ex-mulher com 15 tiros

Na terça-feira 28, o prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (sem partido), foi indiciado por tentar matar a ex-mulher e o atual namorado dela. A tentativa de assassinato aconteceu porque o político goiano não aceitava o término do relacionamento. De acordo com as investigações, o prefeito invadiu a casa da vítima e efetuou, ao menos, 15 disparos.

Outros crimes

O prefeito também deve responder na Justiça por porte ilegal de arma de fogo, fraude processual e ainda por ter furtado o equipamento de gravação de câmera de segurança da residência.

Provas ‘explícitas’

Segundo Igor Dalmy, delegado responsável pela investigação do caso, as provas das tentativas de assassinato intentadas pelo prefeito de Iporá são “explícitas”. Segundo o oficial, do conjunto dos disparos efetuados pelo prefeito, nove atravessaram a porta do quarto, sendo que um deles atingiu a cama, e outros atingiram um baú. Como consequência dos tiros, um dos pés da cama ficou destruído.

Naçoitan Leite tentou matar a ex-mulher. Imagem: Redes Sociais/Reprodução

Rede de apoio

Segundo os investigadores da Polícia Civil, depois da conclusão desta etapa da investigação criminal, a corporação deve também apurar se Naçoitan foi ajudado por uma rede de apoio durante os quatro dias nos quais esteve foragido.

O delegado regional do município goiano Ramon Queiroz negou que a polícia local tenha feito negociações com o prefeito a fim de que ele se entregasse às autoridades. O delegado Igor afirmou que o prefeito não tinha histórico de agressões físicas contra a ex-mulher ou contra quaisquer outras mulheres.

A perícia ainda não conseguiu determinar a quantidade total de disparos efetuados por Naçoitan, porém os peritos disseram que ele fez, ao menos, 15 disparos.

A prisão

O prefeito de Iporá, Naçoitan Leite, foi preso na quinta-feira 23, depois de se entregar à polícia da cidade, município localizado na região oeste do Estado de Goiás. No sábado 25, ele teve de ser internado em um hospital local, depois de sofrer um mal-estar. Mas Naçoitan já retornou para a prisão.

Segundo a assessoria de comunicação da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o político teve um quadro de vômito e diarreia.

O crime

O crime aconteceu no dia 18 de novembro. Dirigindo uma caminhonete, Naçoitan invadiu a casa da sua ex-mulher e efetuou, ao menos, 15 tiros contra ela e o seu atual namorado. A fim de escapar da morte, o casal decidiu se esconder atrás de uma parede. Ambos não ficaram feridos.

Depois do crime, o prefeito foi até um hotel na cidade — no qual estava morando desde a separação. A Câmara Municipal de Iporá disse que não vai comentar sobre o ocorrido. Vereadores da cidade registraram um pedido de impeachment contra Naçoitan.