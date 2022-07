Prefeitura de SP vai vacinar crianças de 3 e 4 anos com comorbidades

A Prefeitura de São Paulo iniciará, na quarta-feira 20, a vacinação contra a covid-19 de crianças de 3 a 4 anos de idade com comorbidades ou deficiências. Espera-se que 15 mil pessoas sejam “imunizadas”. Na sexta-feira 15, o Ministério da Saúde recomendou a aplicação da CoronaVac nos jovens dessa faixa etária.

Segundo o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), a vacinação não começará para o público geral porque a cidade não tem estoque suficiente de doses. Há mais de 310 mil crianças de 3 e 4 anos na capital.

Para que as crianças possam receber a vacinação, os responsáveis devem apresentar um documento de identificação dos jovens e um comprovante da condição de risco, como receitas ou relatórios, que mostrem a identificação do paciente e o número do Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico.

-Publicidade-

Plano para vacinar crianças

O uso emergencial da vacina chinesa nessa faixa etária foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na quarta-feira 13, sem restrições.

O esquema vacinal indicado para a vacinação infantil é igual ao do restante da população: mesma dosagem e intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose.

Os responsáveis pelas crianças de 3 e 4 anos sem comorbidades ou deficiências podem fazer inscrição nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para receber as doses remanescentes. Eles devem procurar a unidade mais próxima de casa ou da escola e apresentar o documento com endereço e telefone.

Leia mais: “A pressa irracional para vacinar crianças”, reportagem de Cristyan Costa publicada na Edição 98 da Revista Oeste