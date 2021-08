Prefeitura do Rio planeja festa de Réveillon com 13 palcos

A Prefeitura do Rio de Janeiro pretende montar 13 palcos espalhados pela cidade para a festa de Réveillon. Na manhã desta sexta-feira, 6, a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) divulgou o Caderno de Encargos e Contrapartidas para interessados em patrocinar os eventos da virada 2021/2022 — as companhias têm até 6 de setembro para enviar as propostas.

Leia também: “Com aumento de casos, Paes se desculpa por reabertura no Rio”

“Estimamos para este evento a presença de cerca de dois milhões de pessoas em Copacabana, entre cariocas, turistas de outras cidades do Brasil e de todo o mundo”, informa o documento. “Todavia, a efetiva realização do evento, objeto do presente Caderno de Encargos e Contrapartidas, será condicionada as determinações estabelecidas pelos órgãos competentes, no combate a covid-19, ante a responsabilidade social, inclusive com a impossibilidade de realização do evento.”

-Publicidade-

Além dos três pontos tradicionais em Copacabana, a festa deve contar com comemorações no Boulevard Olímpico, na Praça Guilherme da Silveira (em Bangu), no IAPI da Penha, Praça Paulo da Portela (Parque Madureira), Praia do Flamengo, Praia da Moreninha, (Paquetá), Praia da Bica, na Ilha do Governador, Praia da Capela, (Guaratiba), na Praia de Sepetiba e Piscinão de Ramos.