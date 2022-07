Presidente do Inep pede demissão, e Carlos Moreno assume

Danilo Dupas, ex-presidente do Inep | Foto: Divulgação/Inep

Desde 2010, Moreno é diretor de estatísticas do instituto

Danilo Dupas, que estava à frente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), pediu demissão do cargo, nesta quarta-feira, 27, por motivos pessoais. A partir de 1° agosto, Carlos Moreno, diretor de Estatísticas Educacionais, assume o comando do Inep.

“Anuncio que a partir de 1° de agosto o diretor Carlos Moreno será o novo presidente do Inep”, escreveu o ministro da Educação, Victor Godoy, nas redes sociais, hoje. “Ele vai responder interinamente e garantir a continuidade dos exames e avaliações fundamentais para toda a sociedade brasileira.”

Em nota, o Ministério da Educação informou que Moreno é servidor de carreira da própria instituição. Além disso, ele é doutorando em educação pela Universidade Católica de Brasília e mestre em estatísticas pela Universidade de Brasília. Desde 2010, ele é diretor de estatísticas do Inep e já liderou o Censo da Educação.

Anuncio ainda que a saída do atual presidente Danilo Dupas ocorreu por motivos pessoais e a pedido. Agradeço por todo o trabalho realizado nesse período, que trouxe avanços importantes para a Autarquia. — Victor Godoy (@victorv_godoy) July 27, 2022

Godoy ainda agradeceu a Dupas pelo trabalho realizado durante a sua gestão. “Ele trouxe avanços importantes para a autarquia.”

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio vão ser aplicadas entre 13 e 20 de novembro deste ano. O exame ocorre nas versões impressa e digital.