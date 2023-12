Previsão de janeiro: temperaturas podem ultrapassar média em todo o país

Para janeiro, a previsão do tempo projeta que as temperaturas devem ultrapassar a média em praticamente todo o país, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Como mostra o mapa abaixo em amarelo e laranja, os termômetros podem indicar temperaturas acima de 25ºC.

Em algumas áreas, a temperatura média poderá chegar aos 30ºC. São os casos, por exemplo, como Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. O mesmo tende a ocorrer na fronteira agrícola do Matopiba, que reúne municípios do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia.

Já no centro-sul do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Norte e oeste do Paraná são previstas temperaturas próximas à média (em cinza na figura b). No oeste do Espírito Santo, a previsão indica temperaturas ligeiramente abaixo da média (em azul).

O primeiro mês de 2024 pode ter déficit hídrico, segundo informações do Inmet | Foto: Divulgação/Inmet

Previsão para janeiro indica chuva abaixo da média

O calor intenso pode ser um dos fatores que contribui para chuva abaixo da média em grande parte da Região Norte, além de áreas da Região Sul e dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (em amarelo e laranja no mapa da figura a).

Já em grande parte das Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do Brasil, além de áreas dos Estados do Pará e do Paraná, a previsão indica chuva dentro ou ligeiramente acima da média (tons em azul claro na figura a).

A região de Matopiba terá, de acordo com a previsão do Inmet, chuva abaixo da média, responsável por manter os níveis de água no solo muito baixos. Isso desfavorece as fases iniciais dos cultivos de verão.

Em contrapartida, na Região Sul, embora os volumes de chuva previstos tendem a manter os níveis de água no solo elevados, ainda há menor probabilidade de gerar excedente hídrico em algumas localidades no próximo mês.

Essa redução do volume hídrico em relação aos meses anteriores pode favorecer a retomada da semeadura das culturas de primeira safra em regiões que se encontram em atraso.

